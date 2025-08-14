Несколько многоквартирных домов получили повреждения из-за атаки БПЛА на Ростов-на-Дону. Пострадали 13 человек, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Последствия
- Из-за атаки БПЛА получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская.
Пострадавшие
- По последним данным, ранения получили 13 человек.
- Двоих пострадавших доставили в медучреждения города.
- Их состояние медики оценивают как тяжелое.
- Еще 11 человек с ранениями сейчас доставляют в больницу.
Реакция
- На место выехали оперативные службы и представители администрации города.
- Жителей домов, пострадавших от атаки БПЛА, эвакуируют.
- На базе школы развернули пункт временного размещения.