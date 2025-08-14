Несколько многоквартирных домов получили повреждения из-за атаки БПЛА на Ростов-на-Дону. Пострадали 13 человек, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в Telegram-канале.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Последствия

Из-за атаки БПЛА получили повреждения несколько многоквартирных домов на улицах Тельмана и Лермонтовская.

Пострадавшие

По последним данным, ранения получили 13 человек.

Двоих пострадавших доставили в медучреждения города.

Их состояние медики оценивают как тяжелое.

Еще 11 человек с ранениями сейчас доставляют в больницу.

Реакция