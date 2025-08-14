В Ростове-на-Дону повреждены 15 домов после атаки БПЛА

Также частично разрушены административное здание и частный дом

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 августа. /ТАСС/. Число многоквартирных домов, которые получили повреждения в результате атаки БПЛА на Ростов-на-Дону, по уточненным данным, составило 15, повреждены также административное здание и частный дом. Об этом сообщили в администрации Ростова-на-Дону со ссылкой на начальника управления по делам ГО и ЧС Алексея Азарянского.

Ранее власти сообщали о том, что 10 многоквартирных домов были повреждены в Ростове-на-Дону на улицах Тельмана и Лермонтовской из-за атаки ВСУ с применением БПЛА.

"Из-за происшествия повреждены 15 МКД (многоквартирных домов прим. ТАСС) различной этажности, одно частное домовладение, одно административное здание", - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что из резервного фонда города выделят деньги на аварийно-восстановительные работы поврежденных домов.