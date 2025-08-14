В ближайшее время его выпишут из больницы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 августа. /ТАСС/. Глава Ростова-на-Дону Александр Скрябин посетил ребенка, который получил травмы в результате атаки БПЛА в Ростове-на-Дону, его жизни ничего не угрожает, сообщил Скрябин в Telegram-канале.

"Проведал ребенка, который получил травмы в результате сегодняшнего происшествия. Ребенок находится под наблюдением врачей. Все обследования проведены. Его жизни ничего не угрожает", - написал глава Ростова-на-Дону.

В ближайшее время, по данным Скрябина, ребенка выпишут из больницы.