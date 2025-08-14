Отдельно компанию оштрафовали на 38,3 млн за то, что она не ведет собственный мониторинг и не удаляет незаконный контент без напоминаний от регуляторов

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Юридическое лицо мессенджера Telegram - Telegram Messenger Inc. - оштрафовано в РФ с 2021 года на общую сумму 105,5 млн рублей за отказ удалять запрещенную информацию. Об этом ТАСС сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.

"С 2021 года Telegram Messenger Inc. уже оштрафован на 105,5 миллиона рублей за отказ удалять запрещенную информацию", - рассказал депутат.

Он добавил, что отдельно компанию оштрафовали на 38,3 млн за то, что она, будучи владельцем соцсети, не ведет собственный мониторинг и не удаляет незаконный контент без напоминаний от регуляторов.