Немкин: Telegram и WhatsApp стали инструментом для терроризма и преступлений

Их администрации систематически игнорируют решения судов, сообщил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Мессенджеры Telegram и WhatsApp стали инструментом для организации террористической и преступной деятельности, а их администрации систематически игнорируют решения судов, направленных на раскрытие преступлений. Об этом сообщил ТАСС член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" партии "Единая Россия" Антон Немкин.

"Подчеркну, что платформы Telegram и WhatsApp стали инструментом для организации террористической и другой преступной деятельности, в том числе тяжких и особо тяжких преступлений. При этом администрации мессенджеров систематически игнорируют решения суда, направленные на раскрытие преступлений", - рассказал парламентарий.

Он отметил, что по данным органов государственной безопасности, спецслужбы Украины прибегают к использованию мессенджеров Telegram и WhatsApp для вербовки исполнителей терактов, диверсий и массовых убийств. Немкин пояснил, что злоумышленники в Telegram и WhatsApp используют массовые рассылки ложных террористических угроз и недостоверной информации, пытаясь дестабилизировать деятельность органов власти, вызвать панику в обществе и спровоцировать массовые беспорядки. "В 2025 году через иностранные мессенджеры шла подготовка терактов против высокопоставленных военнослужащих Минобороны, ФСИН, Росгвардии, представителей власти, работников оборонных и атомных предприятий", добавил депутат.

В 2025 году, по его словам, правоохранители также предотвратили девять спланированных акций насильственного характера в образовательных учреждениях, а задержанные изучали инструкции по нападениям и изготовлению оружия, распространяемые в WhatsApp и Telegram.