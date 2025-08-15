Награды получат три авиадиспетчера

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 августа. /ТАСС/. Трое авиадиспетчеров, не покинувших свой пост во время мощного землетрясения и продолживших осуществление координации полетов и навигационной поддержки, будут награждены. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

"В руках диспетчеров находятся сотни жизней пассажиров, которые находятся в воздухе. И четкость выполнения всех профессиональных задач - залог того, что транспортная безопасность будет обеспечена. Отдельно хочу поблагодарить за профессионализм и готовность к выполнению профессиональных обязанностей в любой ситуации. Сегодня мне показывали видео работы во время сильного землетрясения 30 июля. Прямо могу сказать, что диспетчеры, которые выполняли эту работу в период экстремальных подземных толчков, безусловно, настоящие герои. Мы обязательно их отметим в соответствующем порядке", - приводятся в сообщении слова главы региона Владимира Солодова.

Уточняется, что будут награждены три авиадиспетчера. Во время мощного подземного толчка на взлет шел один рейс, еще несколько бортов находились в воздухе, поэтому любое промедление могло обернуться трагедией, отметили в пресс-службе.