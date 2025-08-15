По данным портала Alaska News Source, забронировать номер в гостинице или арендовать автомобиль в городе сейчас практически невозможно

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 15 августа. /ТАСС/. Часть российской и американской делегаций, прибывших на саммит президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридж (штат Аляска), разместили в общежитии местного университета из-за нехватки мест в гостиницах. Об этом сообщил портал Alaska News Source.

Представители Университета Аляски в Анкоридже (University of Alaska Anchorage, UAA) подтвердили порталу, что участники обеих делегаций остановились в его кампусе. "Наша главная задача - обеспечить безопасность всех проживающих в кампусе, будь они из США, из России или откуда-то еще. И чтобы они могли выполнить задачу, ради которой приехали, и благополучно вернуться домой", - рассказал представитель руководства учебного заведения Райан Буххольд. Он отметил, что университетская охрана тесно сотрудничает с федеральными и местными правоохранительными органами для наблюдения за порядком.

Портал уточняет, что забронировать номер в гостинице или арендовать автомобиль в Анкоридже в настоящее время практически невозможно. Мэр города Сюзанна Лафранс подчеркнула, что Аляска является популярным летним направлением для туризма, поэтому спрос на услуги гостиниц и аренду машин в этот сезон всегда высокий. По ее словам, прибывающим на саммит приходится искать "креативные решения" для размещения.