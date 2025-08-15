Погибшая из-за атаки ВСУ на Курск работала воспитателем в детском саду

Ночью 15 августа украинский беспилотник атаковал многоэтажный дом в железнодорожном округе города

КУРСК, 15 августа. /ТАСС/. Воспитательница детского сада погибла в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины на Курск.

Об этом сообщили в комитете образования города.

"В результате ночной атаки погибла воспитатель детского сада <...>. [Она] проработала в дошкольном образовании более 20 лет, <...> работала воспитателем в детском саду № 16 в группе раннего возраста", - говорится в сообщении, опубликованном в группе ведомства во "ВКонтакте".

