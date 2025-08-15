Что известно о последствиях ночной атаки БПЛА на многоэтажный дом в Курске

Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал многоэтажный дом в Курске, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. По последним данным, погиб один человек, 10 пострадали.
ТАСС собрал основное о происшествии.
Последствия
- После удара БПЛА в доме возник пожар, который охватил четыре верхних этажа.
- Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание.
- Хинштейн отметил, что в результате атаки ВСУ дом получил серьезные повреждения.
- Взрывной волной выбило стекла в соседних домах и школе.
Погибшие и пострадавшие
- Из-за атаки 45-летняя женщина погибла на месте.
- Пострадали 10 человек, в том числе ребенок 2010 года рождения.
Реакция властей
- Жильцов дома временно разместили в соседней школе. Их обеспечат спальными местами, вещами первой необходимости и питанием.
- Утром, по данным Хинштейна, состоится комиссия, специалисты определят, подлежит ли пострадавший дом восстановлению.
- Прокуратура Курской области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им помощи.
- Для оперативного приема обращений действует горячая линия.
- По данным врио губернатора, жители получат компенсацию 75 тыс. рублей за частичную потерю имущества, 150 тыс. рублей - за полную.
- Кроме того, полностью утратившие имущество получат новую региональную выплату в размере 195 тыс. рублей.
Масштаб ночных атак БПЛА
- Дежурные средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над российскими регионами и акваторией Азовского моря, сообщили в Минобороны.
- По данным ведомства, 13 БПЛА сбили над Курской областью, 11 - над Ростовской областью, 7 - над Самарской областью, 6 - над Белгородской областью, 5 - над Орловской областью, по 4 - над Брянской и Воронежской областями, а также по одному - над Саратовской областью, Республикой Калмыкия и акваторией Азовского моря.