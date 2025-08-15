Что известно о последствиях ночной атаки БПЛА на многоэтажный дом в Курске

Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал многоэтажный дом в Курске, сообщил врио губернатора Александр Хинштейн в Telegram-канале. По последним данным, погиб один человек, 10 пострадали.

ТАСС собрал основное о происшествии.

Последствия

После удара БПЛА в доме возник пожар, который охватил четыре верхних этажа.

Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали возгорание.

Хинштейн отметил, что в результате атаки ВСУ дом получил серьезные повреждения.

Взрывной волной выбило стекла в соседних домах и школе.

Погибшие и пострадавшие

Из-за атаки 45-летняя женщина погибла на месте.

Пострадали 10 человек, в том числе ребенок 2010 года рождения.

Реакция властей

Жильцов дома временно разместили в соседней школе. Их обеспечат спальными местами, вещами первой необходимости и питанием.

Утром, по данным Хинштейна, состоится комиссия, специалисты определят, подлежит ли пострадавший дом восстановлению.

Прокуратура Курской области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им помощи.

Для оперативного приема обращений действует горячая линия.

По данным врио губернатора, жители получат компенсацию 75 тыс. рублей за частичную потерю имущества, 150 тыс. рублей - за полную.

Кроме того, полностью утратившие имущество получат новую региональную выплату в размере 195 тыс. рублей.

Масштаб ночных атак БПЛА