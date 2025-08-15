Среди них есть ребенок

КУРСК, 15 августа. /ТАСС/. Количество человек, получивших ранения при атаке беспилотника на жилой дом в Курске, увеличилось до 10. Среди пострадавших есть ребенок, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

Ранее он сообщал, что при атаке БПЛА на дом в Курске пострадали шесть человек.

"К сожалению, количество пострадавших увеличилось до 10 человек. В их числе - ребенок 2010 года рождения. Наши врачи делают все, чтобы поставить людей на ноги. К сожалению, женщина 45 лет погибла на месте. Еще раз соболезную близким - семье окажем всю помощь", - написал Хинштейн.

Прокуратура Курской области сообщила, что взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им помощи. Для оперативного приема обращений действует горячая линия.