В Курске при атаке БПЛА погибла женщина

Еще шесть человек пострадали

КУРСК, 15 августа. /ТАСС/. Украинский беспилотный летательный аппарат атаковал многоэтажный дом в Курске. В результате этого возник пожар, есть погибшая и пострадавшие, сообщил в Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

"По предварительной информации, ночью вражеский беспилотник атаковал многоэтажный дом в Железнодорожном районе Курска. В результате удара начался пожар, огнем охвачены четыре верхних этажа. К глубокой скорби, погибла одна женщина. <...> Еще шесть человек пострадали, один из них в тяжелом состоянии", - написал он.

Хинштейн принес соболезнования родным погибшей. Врио губернатора отметил, что всем пострадавшим оказывается медицинская помощь, на месте работают оперативные службы. Возгорание ликвидируют пожарные.

"Комиссия зафиксирует все повреждения. Обязательно поможем с восстановлением пострадавшего жилья", - подчеркнул врио губернатора.

Информация о последствиях уточняется. Хинштейн призвал жителей не приближаться к обломкам беспилотника в случае их обнаружения.