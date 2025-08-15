Возникший после атаки на дом в Курске пожар потушили

Жильцов дома разместили в соседней школе

КУРСК, 15 августа. /ТАСС/. Специалисты ликвидировали возгорание, возникшее после атаки беспилотника на дом в Курске. Жильцы дома размещены в соседней школе, сообщил в своем Telegram-канале врио губернатора Александр Хинштейн.

"На четырех верхних этажах возник пожар, из-за распространившегося огня пострадали квартиры. Сотрудники МЧС оперативно пожар ликвидировали, сейчас завершена проливка конструкций. <...> Пока жильцов дома временно разместили в соседней школе", - проинформировал он.

Врио губернатора отметил, что в результате атаки ВСУ дом получил серьезные повреждения. Кроме того, взрывной волной выбиты стекла в соседних домах и школе. Утром пройдет работа комиссии, повреждения будут устранены. Размещенных в школе людей обеспечат спальными местами, вещами первой необходимости и питанием.

"Специалисты также определят, подлежит ли пострадавший дом восстановлению. Если да, то будем его ремонтировать. На это время разместим людей в ПВР или компенсируем аренду жилья", - отметил Хинштейн.

По данным врио губернатора, жители получат компенсацию 75 тыс. рублей за частичную потерю имущества, 150 тыс. рублей - за полную. Кроме того, полностью утратившие имущество получат новую региональную выплату в размере 195 тыс. рублей.