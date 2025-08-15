Погибли четыре человека

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Историко-фольклорный фестиваль "Слава Добрыни", который должен был пройти 16 августа в Шиловском районе Рязанской области, отменили из-за ЧП на местном предприятии, из-за которого погибли четыре человека. Об этом сообщили ТАСС организаторы фестиваля.

"Фестиваль в этом году отменен в связи с событиями", - сказала собеседница агентства.

Межрегиональный историко-фольклорный фестиваль "Слава Добрыни" посвящен памяти русского богатыря, герою многих былин и сказаний - Добрыне Никитичу Рязаничу.