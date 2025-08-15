В городе продолжаются работы по устранению последствий теракта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 августа. /ТАСС/. Еще один пункт для приема заявлений от жителей поврежденных домов в результате атаки БПЛА на Ростов-на-Дону в четверг открыли в одном из этих домов для удобства жителей. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

"Помимо развернутого вчера пункта по приему заявлений в лицее №50 по адресу: ул. Народного Ополчения, д.282, развернут второй пункт в одном из пострадавших домов по адресу: Лермонтовская, д.94/96. Для удобства всех жителей для приема заявлений в одном из пострадавших домов свой офис предоставил предприниматель", - написал он в Telegram-канале.

По его словам, в городе продолжаются работы по устранению последствий теракта, идут поквартирные обходы домов, которые продолжатся и в выходные. Для того, чтобы ускорить процесс оценки и уборки прилегающих территорий к многоквартирным домам, к этой работе подключились все районы Ростова-на-Дону.