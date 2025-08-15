Как сообщило УБК ведомства, преступники отправляют жертве сообщение о якобы авторизации на "Госуслугах", требуя обратиться в подложную службу поддержки

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Мошенники отправляют россиянам сообщения о том, что на портале госуслуг обнаружена авторизация или вход, и призывают связаться по телефону якобы со службой поддержки, если человек этого не делал. Об этом сообщило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"ГосUslugi. Была обнаружена авторизация на портале ГосUslugi. Если эти действия совершали не вы, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки", - говорится в тексте мошенников, скрин которого размещен в Telegram-канале киберполиции.

Также в качестве примера мошеннических рассылок приведены такие сообщения: "Вход в профиль госуслуг успешно выполнен. Если это были не вы - обратитесь по телефонам", "Документ "Доверенность" загружен в профиль. Если вы это не делали - свяжитесь по телефонам". При этом сообщения отправляются с разных номеров. Также в данных рассылках указываются разные телефоны "техподдержки".

"Напоминаем, что такие сообщения направляют только мошенники. Будьте внимательны, "Госуслуги" направляют уведомления о входе в учетную запись, только если вы сами подписались на них в разделе "Безопасность" на портале", - отметили в МВД, добавив, что в этом случае при каждом входе в аккаунт на электронную почту, привязанную к" Госуслугам", приходит письмо с адреса no-reply@gosuslugi.ru.

Кроме того, в МВД подчеркнули, что в смс и тем более в мессенджерах такая информация не отправляется. Единственный номер, по которому можно связаться с техподдержкой портала: Бесплатный номер по России: 8 800 100-70-10, подчеркнули в киберполиции.