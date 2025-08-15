Предстоятель РПЦ отметил, что встреча должна способствовать установлению нового типа отношений, обеспечивающих благополучие и мир на планете

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил молебен в домовом храме Патриаршей резиденции в Чистом переулке в Москве в преддверии встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом на Аляске. Об этом сообщается на сайте Русской православной церкви.

"Обратим к Господу искреннюю молитву о том, чтобы Господь приклонил свою милость, чтобы споспешествовал взаимодействию лидеров двух самых могущественных государств на планете, чтобы в результате этой встречи была полностью преодолена угроза вооруженного конфликта и чтобы всесторонне развивались отношения между народами России и Соединенных Штатов Америки", - сказал предстоятель РПЦ, подчеркнув, что встреча должна способствовать установлению нового типа отношений, обеспечивающих благополучие и мир на планете.

В ходе богослужения были вознесены прошения о благополучном проведении переговоров, укреплении мира, даровании мудрости и сил лидерам двух стран, а также о сохранении участников встречи от всяких препятствий и опасностей. Патриарх Кирилл также прочитал молитву, в которой просил о созидании мира и прекращении вооруженных конфликтов.

"Все признаки, которые сегодня налицо, свидетельствуют о готовности двух лидеров идти именно по такому пути, развивая отношения между странами и заботясь, в том числе, и о благополучии всего рода человеческого, всей человеческой цивилизации. Потому что нарушение мира между нашими странами может повлечь за собой глобальное уничтожение всей человеческой цивилизации. И это не какая-то страшилка, а это факт, который проистекает из обладания двумя государствами самого мощного ядерного потенциала, который действительно способен уничтожить весь мир", - сказал патриарх перед молебном.

Он также выразил надежду, что данная встреча может стать предпосылками для "более динамичного развития отношений" между Россией, США и Западом. "Тот факт, что эта встреча состоится, уже внушает надежду. Ну в самом деле, если бы главы государств не были уверены в том, что можно достичь соглашений, вряд ли они стали бы рисковать и своими репутациями, и, что самое главное, состоянием дел в сфере международной политики. Мы очень надеемся, что так и будет, что эта встреча принесет надежду и мир всему человечеству, что она будут содействовать дальнейшему развитию всесторонних связей между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки, что мир в каком-то смысле вздохнет с облегчением", - добавил он.

За молебном молились личный секретарь предстоятеля РПЦ епископ Раменский Алексий, смотритель Патриаршей резиденции иеромонах Аристоклий (Лисицын), заместитель руководителя патриаршей пресс-службы Николай Державин и сотрудники Московской патриархии.

О переговорах

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 15 августа на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска. Как сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, главы государств сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.