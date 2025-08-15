Глава Минтранса Андрей Никитин поручил Росавиации проконтролировать этот вопрос

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Глава Минтранса Андрей Никитин поручил Росавиации проконтролировать вопрос по завершению всех выплат родственникам погибших в результате крушения самолета Ан-24 в Амурской области до середины сентября, сообщил Минтранс.

Никитин провел заседание правкомиссии по ликвидации последствий крушения самолета. Рассмотрен вопрос материальных выплат родственникам погибших пассажиров, общая сумма выплат по каждому погибшему составит 5 млн рублей: 2 млн 25 тыс. рублей - от страховой компании АО "СОГАЗ", 2 млн рублей - помощь перевозчика, 1 млн рублей - материальная помощь региональных правительств.

"Дополнительные выплаты рассматриваются в индивидуальном порядке: для людей, которые находились в служебной командировке, несовершеннолетним детям погибших и другие. Андрей Никитин поручил руководителю Росавиации Дмитрию Ядрову взять на личный контроль вопрос для завершения всех выплат до середины сентября", - говорится в сообщении.

Правкомиссия также рассмотрела вопросы проведения контрольных мероприятий в отношении авиаперевозчиков, а также другие меры с целью недопущения катастроф в будущем.