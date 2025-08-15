Это дополнительные номера к действующей круглосуточной горячей линии

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Дополнительные горячие линии запустили для пострадавших от возгорания на предприятии в Шиловском районе Рязанской области. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

"Штаб в пос. Лесной Шиловского района запустил еще два номера дополнительно к действующему для круглосуточной горячей линии", - говорится в сообщении.

Уточняется, что позвонить можно по телефонам 84913637464, 84913637464, 84913637035.

Ранее сообщалось, что прокуратура Рязанской области организовала на базе Лесновской средней школы мобильную приемную для пострадавших от возгорания на предприятии.

По данным главы региона Павла Малкова, в результате ЧП погибли пять человек, более 100 пострадали.

Как сообщили в Telegram-канале Ростеха, троих работников с наиболее сильными травмами незамедлительно эвакуировали вертолетом "Ансат" Национальной службы санитарной авиации (НССА). "Экипаж выполнил три срочных рейса, чтобы доставить пациентов в Областную клиническую больницу. Во время перелета врачи бортовой медицинской бригады оказали пострадавшим экстренную помощь", - проинформировали в НССА.

