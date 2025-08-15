Пресс-центр в полной мере отражает полевые условия, в которых приходится работать

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 15 августа. /ТАСС/. Представители СМИ начали работу в пресс-центре на саммите президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Он расположен в шатре на военной базе Элмендорф-Ричардсон.

Пресс-центр в полной мере отражает полевые условия, в которых приходится работать. Он представляет собой несколько соединенных друг с другом армейских палаток и разделен на две части - для российских СМИ и для американских.

Представители различных медиа прибыли к воротам военной базы к 6 утра. После проверки документов журналистов рассадили в четыре армейских автобуса и попросили воздержаться от съемки на территории военной базы. Телевизионных журналистов попросили погрузить часть своего оборудования в грузовые автомобили. Затем в кинотеатре военной базы организовали досмотр. Процесс растянулся надолго. Попасть в рабочую зону пресс-центра удалось только к 09:30 часам утра.

Для всех, освещающих саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, в пресс-центре был бесплатный вай-фай. Для тележурналистов были организованы стендап-позиции, для пишущих - столы и розетки. Ждал журналистов и кофе-брейк.