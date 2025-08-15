Ведущие американские телеканалы начали прямую трансляцию "исторического саммита"

Встреча проходит на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 15 августа. /ТАСС/. Ведущие американские телеканалы запустили в прямом эфире трансляцию встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, которая проходит на совместной военной базе ВВС и Сухопутных войск США Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже в штате Аляска.

Американские СМИ называют саммит историческим. За его ходом в прямом эфире могут следить зрители ряда телеканалов, в том числе Fox News, CNN, NBC News, ABC News, CBS News. Кроме того, газеты, включая The New York Times и The Wall Street Journal, ведут онлайн-трансляцию в текстовом формате на своих сайтах с живыми обновлениями и анализом.

Как сообщил ранее помощник главы российского государства Юрий Ушаков, лидеры сосредоточатся на обсуждении украинского урегулирования. По его словам, Путин и Трамп также обсудят двустороннее сотрудничество в экономической сфере.