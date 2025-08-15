Следующий по значимости титул - "Гран-при миссис Россия - 2025" взяла Юлия Смолякова из Самары

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Представительница Урала 37-летняя Екатерина Семенова стала победительницей юбилейного XXV всероссийского конкурса красоты среди замужних женщин, обладательницей титула "Миссис Россия - 2025", ей вручили главный приз - авторскую эксклюзивную корону ручной работы. Финальное шоу конкурса состоялось в Москве в Театральном центре "На Плющихе", передает корреспондент ТАСС.

"Я из города Магнитогорска, это Южный Урал, Челябинская область. В моей копилке есть титулы "Краса Магнитки", "Краса уральского федерального округа" и "Жемчужина Магнитогорска". После всех этих конкурсов, я перешла в ранг организатора, режиссера-постановщика. На сегодняшний день я тренер по дефиле. Очень хотелось поучаствовать именно на федеральном, а не только на региональном уровне и побороться за главную корону", - рассказала ТАСС Семенова.

Второй по значимости титул - "Гран-при миссис Россия - 2025" взяла Юлия Смолякова из Самары. Среди участниц конкурса жены героев СВО, предпринимательницы, врачи, педагоги и многодетные матери, шесть из которых воспитывают четверых и более детей. В конкурсе также были 28 номинаций ("Миссис Улыбка", "Миссис милосердия", "Миссис Интернет"), одна специальная номинация "Миссис Защитница Отечества" и пять титулов: Первая, Вторая и Третья вице-миссис Россия, "Миссис Россия Классик" и "Первая вице-миссис Россия Классик".

Всего в этом году в конкурсе приняли участие 46 мам из 22 городов, в том числе из Ингушетии, Севастополя, Курска и других городов. Самой молодой претенденткой стала Юлия Савочкина из Смоленска, ей 26 лет, а самой взрослой - Марина Савельева из Нижнего Новгорода (63 года).

Ведущим конкурса выступил участник "Евровидения" Дмитрий Колдун. В состав жюри вошли певица Анжелика Агурбаш, хореограф Евгений Папунаишвили, певица Наталья Гулькина, телерадиоведущая Татьяна Визбор, "Миссис Москва 2025" Марина Куклачева и композитор Григорий Гладков.

Конкурс "Миссис Россия" создан президентом Фонда "Планета Женщин" Аллой Маркиной. Он проходит в Москве ежегодно с 2000 года. Главные победительницы конкурса получают звездную обложку в журнале Womam Star World и статью в королевском тираже. Победительницей конкурса в 2024 году стала 40-летняя Людмила Рожнева из Санкт-Петербурга, мать троих детей.