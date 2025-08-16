Малина Хаузингер отметила, что намерена изготовить для каждого из лидеров "покрывало с изображением американского и российского флагов, объединенных вместе"

АНКОРИДЖ /штат Аляска/, 16 августа. /ТАСС/. Жительница Анкориджа (штат Аляска) Малина Хаузингер, которая является совладелицей сети магазинов одежды и аксессуаров из меха, планирует изготовить и отправить в подарок президентам России и США Владимиру Путину и Дональду Трампу меховые декоративные покрывала в память о состоявшемся в городе саммите. Об этом она рассказала в пятницу в беседе с корреспондентом ТАСС.

Хаузингер отметила, что намерена изготовить для каждого из лидеров "покрывало с изображением американского и российского флагов, объединенных вместе". "На нем, вероятно, будет надпись "Саммит 2025" или "Аляска 2025", - уточнила она. "Оно будет довольно большим, может быть, 4 на 6 футов (1,2 м на 1,8 м - прим. ТАСС)", - пояснила Хаузингер. Она добавила, что пока еще окончательно не решила, какой именно материал выбрать. Это, в частности, может быть стриженный мех бобра или ягненка, который покрасят в цвета флагов.

"Все дело в серьезности этого саммита, я хочу, чтобы его запомнили", - сказала Хаузингер, объясняя, почему намерена сделать этот подарок. "Как вы знаете, Путин в последний раз был в США 10 лет назад", - подчеркнула она. "Я хочу, чтобы он запомнил то, что принял приглашение прибыть на Аляску, чтобы поговорить об очень серьезных вещах", - добавила Хаузингер.

По мнению предпринимательницы, для штата Аляска почетно быть местом встречи президентов России и США. "И я хочу, чтобы у них было что-то вещественное, чтобы вспоминать об этой встрече", - добавила она. Хаузингер допустила, что Трампу подарок можно будет передать через сенаторов от штата Аляска, а российскому лидеру - через посольство РФ в Вашингтоне.

Хаузингер отметила, что "сама разработает дизайн" покрывала, а изготовят его в одной из мастерских на Аляске, которые обслуживают принадлежащую ей и ее семье сеть магазинов. В нее входят десять торговых точек на территории США. Хаузингер рассказала, что является "аляскинским скорняком в третьем поколении". Она пояснила, что члены ее семьи занимаются бизнесом, связанным с изделиями из меха, уже около 100 лет.