Пострадавшие получат от 313 тыс. до 627 тыс. рублей в зависимости от тяжести причиненного вреда здоровью

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Власти Рязанской области выплатят семьям погибших в результате трагедии на предприятии в Шиловской районе по 1 млн 567 тыс. рублей, пострадавшие получат от 313 тыс. до 627 тыс. рублей в зависимости от тяжести причиненного вреда здоровью, сообщил губернатор региона Павел Малков.

"Принял решение о выплатах семьям погибших и пострадавшим из-за трагедии в Шиловском районе: 1 567 500 рублей семьям погибших, от 313 500 до 627 000 рублей пострадавшим, в зависимости от причиненного вреда здоровью", - сообщил он в своем Telegram-канале.

Кроме того, материальную помощь выплатят жителям поселка Лесной, чье имущество пострадало из-за чрезвычайной ситуации. Ее размер составит 15 675 рублей на первоочередные нужды. В настоящий момент последствия ЧС в Лесном устраняют ремонтные бригады, сообщил глава региона.

"Для получения выплат нужно обратиться в штаб по оказанию помощи пострадавшим в поселке Лесной (ул. Школьная, д. 13), в МФЦ, в управление соцзащиты по месту жительства или на портал "Госуслуги", - отметил Малков.

15 августа в результате ЧП на предприятии в Шиловском районе погибло 11 человек, 130 человек пострадали.