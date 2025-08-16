В Рязанской области открыт спецсчет для сбора средств пострадавшим в ЧП

Деньги направят на помощь семьям 11 погибших на предприятии в Шиловском районе и 130 пострадавшим

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Фонд социального развития Рязанской области открыл спецсчет для сбора средств пострадавшим из-за трагедии на предприятии в Шиловском районе, где погибли 11 человек, еще 130 пострадали. Об этом сообщил губернатора Павел Малков.

"Помочь нашим землякам может каждый. Для этого открыт сбор средств в Фонде социального развития Рязанской области. Сделать это можно на официальном сайте: https://fundryazan.ru/donations", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что также перечислил часть своей зарплаты на спецсчет. "Все собранные средства направим на помощь семьям погибших и получившим серьезные увечья", - сказал Малков.

Ранее сообщалось, что власти региона выплатят семьям погибших в результате ЧП на предприятии по 1 млн 567 тыс. рублей, пострадавшие получат от 313 тыс. до 627 тыс. рублей в зависимости от тяжести причиненного вреда здоровью.

15 августа в результате ЧП на предприятии в Шиловском районе погибло 11 человек, 130 человек пострадали.