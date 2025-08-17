Председатель комиссии Общественной палаты по демографии Сергей Рыбальченко отметил, что проекту можно дать название "Традиционные имена России"

МОСКВА, 17 августа. /ТАСС/. Родители должны получить помощь в выборе имени ребенка на "Госуслугах" с учетом культурных, национальных и религиозных традиций. Такое мнение ТАСС высказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

Ранее сообщалось о разработке в Госдуме законопроекта об ограничении на нестандартные имена для детей.

"Должен быть специализированный сервис, размещенный на портале "Госуслуг", где родители смогут подобрать имя ребенку", - сказал собеседник агентства, предложив дать этому проекту название "Традиционные имена России".

"Задача сервиса будет состоять не в том, чтобы навязать какой-то список имен, а наоборот, чтобы дать родителям возможность опираться на национальные, религиозные и общероссийские традиции при подборе имени своему ребенку. Возможно, для этого надо привлечь искусственный интеллект, который поможет родителям в подборе подходящего имени, исходя из их запросов. Напротив каждого имени, конечно, должен быть перевод, значение и символ, российские альтернативы иностранным именам, а также известные исторические деятели и личности, носившие то же имя", - считает Рыбальченко.

По его словам, формирование такого сервиса будет долгим процессом, который "займет не один месяц, но он должен быть организован и рекомендован". "Я думаю, этот интересный проект мог бы стать частью нового национального проекта "Семья", поскольку он направлен на популяризацию рождаемости, на повышение интереса к тем ценностям и традициям, на которые опираются родители при выборе имени ребенка", - добавил Рыбальченко.

Согласно действующему законодательству, в России родители могут назвать ребенка любым именем, если оно не содержит цифры, буквенно-цифровые обозначения, числительные, символы (кроме дефиса), ранги, должности и титулы (например, "королева") и бранные слова. Как сообщал ТАСС, Рыбальченко призвал расширить существующие ограничения для защиты детей от неблагозвучных и "неодушевленных" имен.