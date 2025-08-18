Эксперт Кубай: Ла-Нинья привело к аномально жаркому лету и отсутствию тайфунов в Приморье

Явление будет действовать до конца года, отметил начальник Приморского УГМС

ВЛАДИВОСТОК, 18 августа. /ТАСС/. Явление Ла-Нинья, наблюдаемое в Тихом океане с начала весны, существенно повлияло на летнюю погоду в Приморском крае. Как рассказал ТАСС начальник Приморского УГМС Борис Кубай, аномальная жара на протяжении почти всего лета и отсутствие тайфунов в Приморье это результаты действия феномена.

Климат и погода на Земле во многом зависят от состояния двух климатических феноменов - Эль-Ниньо и Ла-Нинья (исп. "мальчик" и "девочка"). Первое ассоциируется с резким потеплением верхнего слоя воды в центральных и восточных регионах Тихого океана, а второе - со снижением их температуры. Эль-Ниньо и Ла-Нинья сменяют друг друга каждые несколько лет, что приводит к заметным перестройкам в круговороте океанических течений и ветров в атмосфере. Подобные сдвиги периодически вызывают засухи в одних регионах Земли и сильные дожди в других.

"Точные данные по трем летним месяцам мы получим в сентябре, но если субъективно подводить итоги уходящего лета в Приморском крае, можно сказать, что оно было намного жарче и душнее обычного. При этом утверждать, что так теперь будет всегда - преждевременно. Судя по всему, первопричиной, с моей точки зрения, является феномен Ла-Нинья, который наблюдается все-таки не каждый год", - сказал Кубай.

Он добавил, что это же явление мешает в 2025 году тайфунам идти на север от мест зарождения и добираться до Приморья, которое вот уже третий год практически не подвергается влиянию тайфунов. В прошлые два года причиной было Эль-Ниньо. В 2025 году, по прогнозу синоптика, Ла-Нинья еще будет действовать до конца года, поскольку сохранение температуры в воды в океане это очень инерционный процесс.

"Был период с Эль-Ниньо, когда тайфуны шли на Китай, и до нас не добирались. В 2025 году уже 11 тропических штормов зародилось в Тихом океане, но все они были энергетически ослаблены, и почти ни один не дорос до стадии собственно тайфуна. И это опять-таки воздействие Ла-Нинья. Оно отнимало энергию у вихрей в приэкваториальной зоне, и при этом отправляло их на запад, а меридионального движения у этих вихрей практически не было", - сообщил глава "Примгидромета".

Период аномальной жары в Приморском крае, когда температура в некоторых районах достигает плюс 37 градусов, с небольшими перерывами длится с 24 июня. Региональный гидрометцентр регистрировал температуру воздуха выше среднего климатического значения на 7 градусов.