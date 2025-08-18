В Якутии на получение помощи поступило 2,6 тыс. заявлений от пострадавших от паводка

Уже выплатили 35 млн 860 тыс. рублей

ЯКУТСК, 18 августа. /ТАСС/. Жители Якутии, пострадавшие от дождевого паводка в Оймяконском и Абыйском районах, направили свыше 2,6 тыс. заявлений на материальную и финансовую помощь, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства труда и социального развития.

Прием заявлений начался 19 июля и завершился 17 августа. По состоянию на 15 августа направлены выплаты на сумму 35 млн 860 тыс. рублей 1 444 получателям. До 28 августа все выплаты должны быть выплачены, уточнили в министерстве.

"Поступило через платформу государственных сервисов 2 604 заявления. Всего рассмотрено 97% от поступивших заявлений. Принято 1 516 положительных решений", - сказали в министерстве.

Обильные осадки в начале июля на северо-востоке республики вызвали подъем воды в реках. Были подтоплены 382 дворовые территории, пострадали 127 жилых помещений, из них пять утрачены. Идут восстановительные работы.