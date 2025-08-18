Время ожидания cсоставляет около четырех часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Число автомобилей на подходах к Крымскому мосту выросло до 2 144 со стороны Тамани и Керчи. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

К 06:00 мск в очереди со стороны Тамани находились 1 403 машины, со стороны Керчи - 98 автомобилей.

"На 07:00 [мск] в очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находится 1 797 транспортных средств. Время ожидания около четырех часов. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 347 транспортных средства. Время ожидания - около часа", - сказано в сообщении.