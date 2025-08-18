Террористическая атака предотвращена благодаря профессиональной, системной и эффективной работе чекистов, отметил глава Республики Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 августа. /ТАСС/. Глава Республики Крым Сергей Аксенов поблагодарил сотрудников ФСБ, которые предотвратили готовящийся украинским режимом теракт на Крымском мосту.

Ранее в ФСБ сообщили о предотвращении готовившегося спецслужбами Украины теракта на Крымском мосту. Начиненная взрывчаткой машина пересекла российско-грузинскую границу в Северной Осетии, на автовозе частного водителя-перевозчика ее должны были доставить в Краснодарский край, где планировалось передать другому водителю, который должен был выехать на ней в Крым через Крымский мост и стать невольным террористом-смертником.

"ФСБ сорвала очередную попытку киевского режима устроить теракт на Крымском мосту. Террористическая атака предотвращена благодаря профессиональной, системной и эффективной работе наших чекистов. Слова самой искренней благодарности всем сотрудникам ФСБ, которые стоят на пути террористов, спасают жизни людей, обеспечивают мир и стабильность", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.