Подаренный Путиным жителю Аляски "Урал" аналогичен созданному для Брэда Питта

Каждая модель мотоцикла изготавливается под заказ конкретного клиента, указал генеральный директор представительства Ирбитского мотоциклетного завода в Москве Денис Кузнецов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 августа. /ТАСС/. Переданный жителю Аляски Марку Уоррену от президента РФ Владимира Путина мотоцикл "Урал" является флагманской моделью для езды по бездорожью, которую Ирбитский мотоциклетый завод ранее также изготовил для актера Брэда Питта. Об этом сообщил ТАСС генеральный директор представительства завода в Москве Денис Кузнецов.

18 августа стало известно, что российские дипломаты передали мотолюбителю с Аляски новый мотоцикл "Урал" в качестве подарка от Путина.

"По факту модель такая же как и у Брэда Питта - это Gear Up с приводом на коляску, флагман нашего завода, <…> [с экологическим стандартом] Евро 5, <…> для бездорожья. <…> Мотоциклы "Урал" - одни из последних, которые производятся целиком из железа, сейчас все уходят на пластик, алюминий, а с металлом очень сложно работать. В наше время это ретро-история с каким-то флером, духом, за это, наверно, и ценятся наши модели", - рассказал он.

Собеседник агентства отметил, что каждая модель мотоцикла изготавливается под заказ конкретного клиента. Но несмотря на это и очень сжатый срок, "Урал" успели доставить в Москву для отправки на Аляску. Он уточнил, что у модели инжекторный мотор на 750 куб. см, тормоза Brembo.

Ранее в одном из репортажей ВГТРК рассказали о жителе штата Уоррене, который ездит по Анкориджу на мотоцикле "Урал". Однако, следует из репортажа, из-за антироссийских санкций у американца возникли проблемы с поиском запчастей. Через несколько дней после показа сюжета в эфире российские дипломаты передали ему новый "Урал", сказал журналист ВГТРК в эфире телеканала "Россия-1".