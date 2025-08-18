В Минздраве Рязанской области рассказали о состоянии пострадавших в ЧП

Госпитализированные находятся в удовлетворительном состоянии

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Состояние пострадавших в результате ЧП на предприятии в Шиловском районе, проходящих лечение в Рязанской области, удовлетворительное. Об этом во "ВКонтакте" сообщил министр здравоохранения региона Александр Пшенников по итогам посещения пострадавших в Рязанской областной клинической больнице.

"С утра навестил пациентов, пострадавших в результате ЧП на предприятии Шиловского района. Все они находятся в удовлетворительном состоянии, и это, безусловно, хорошая новость. Хочу отметить слаженную работу медиков: всех пациентов уже перевели из реанимации в профильные отделения - травматологическое, торакальное, челюстно-лицевое и нейрохирургическое. Каждый проходит лечение по профилю, и наши врачи и медицинские сестры делают все возможное для их выздоровления", - написал Пшенников.

Пшенников также отметил, что помимо основной терапии, пострадавшие получают помощь психологов, психотерапевтов, сурдологов, ЛОР-врачей. "После таких тяжелых событий людям важно восстановиться не только физически, но и психологически. Приношу самые искренние соболезнования родным и близким погибших. Пострадавшим желаю скорейшего выздоровления!" - написал министр.

Как ранее сообщали в оперштабе региона, по состоянию на 07:00 мск 18 августа в результате ЧП в Шиловском районе погибли 20 человек и 134 пострадали. 31 пациент находится в стационарах Рязани и Москвы, 103 пациента проходят амбулаторное лечение.

ЧП на предприятии в Шиловском районе Рязанской области произошло 15 августа в результате возгорания в одном из производственных цехов. СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц; расследование находится на контроле прокуратуры. 18 августа в Рязанской области объявлено днем траура. Фонд социального развития Рязанской области открыл спецсчет для сбора средств пострадавшим.