По словам местного жителя, убийства произошли, когда российские силы вошли в Красногоровку

ДОНЕЦК, 18 августа. /ТАСС/. Украинский снайпер застрелил несколько мирных жителей Красногоровки ДНР, когда в город вошли российские военные, сообщил ТАСС местный житель Валерий.

"Снайпер [украинский] стрелял вон с того дома, с пятого. Тут лежали два или три человека, там около дома троих убили, тут убили двоих, это все снайпер", - сказал он.

Житель добавил, что убийства произошли во время боев за город, когда российские силы вошли в Красногоровку.

Ранее собеседник агентства сообщил, что украинские военные обстреляли из гранатомета многоквартирный дом, зная, что в подвале прячутся мирные жители. Такое отношение, по словам горожанина, у ВСУ было к тем, кто не хотел выезжать из родного города, ожидая освобождения российской армией.

Красногоровка - небольшой город к западу от Донецка. Освобожден от ВСУ 10 сентября 2024 года. В мае в межведомственной рабочей группе штаба обороны республики сообщили ТАСС о восстановлении в городе мобильной связи. В июле дома начали подключать к электричеству.