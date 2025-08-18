В школу в 2025 году пойдут порядка 1,5 млн первоклассников

В 40 тыс. школ по всей России пойдут более 18 млн детей

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Порядка 1,5 млн первоклассников пойдут в российские школы в 2025 году. При этом всего в школы в грядущем учебном году пойдут 18 млн учащихся, сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко.

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко и министр просвещения РФ Сергей Кравцов провели Всероссийское совещание с руководителями исполнительных органов субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в сфере образования. На мероприятии были подведены итоги 2024-2025 учебного года и определены ключевые задачи, стоящие перед системой образования в новом 2025-2026 учебном году.

"1 сентября в 40 тыс. школ по всей стране пойдут более 18 млн ребят, включая около 1,5 млн первоклассников. В 28 субъектах торжественно откроются 43 новые школы", - говорится в сообщении.

В аппарате вице-премьера также отметили, что при подготовке к началу учебного года особое внимание необходимо уделить вопросам безопасности.

Вице-премьер отметил, что начиная с 2024 года по поручению президента Владимира Путина стартовала работа над Стратегией развития образования на период до 2036 года. Она объединяет лучшие практики и инновационные подходы, определяет четкие ориентиры на будущее, позволяет системно реализовывать поставленные задачи, гарантирует преемственность и устойчивое развитие.

"Сегодня мы проводим всероссийское совещание региональных министров образования, в нем принимают участие представители всех 89 регионов нашей страны. Перед нами стоят новые важные задачи, просим уделить им самое серьезное внимание. Прежде всего хочу поблагодарить вас, уважаемые коллеги, за вашу работу. Завтра мы проводим Всероссийский педагогический съезд. Первый такой съезд состоялся в 1925 году, и спустя 100 лет мы возрождаем эту традицию. На съезде мы обсудим стратегию развития образования", - приводятся в сообщении слова министра просвещения РФ Сергея Кравцова.