Единственный в мире: отправленный Путиным на Аляску "Урал" востребован на Западе

Некоторое время назад СМИ рассказывали о Уоррене, который ездит по Анкориджу на мотоцикле "Урал". Однако, следует из репортажа, из-за антироссийских санкций у американца возникли проблемы с поиском запчастей. Через несколько дней после показа сюжета в эфире российские дипломаты передали мотолюбителю с Аляски новый мотоцикл "Урал" Gear Up в качестве подарка от Путина. Об уникальности модели мотоцикла, его стоимости и о том, почему он так востребован на Западе и в Европе, — в материале ТАСС

Менеджер отдела мототехники "Мегамото" Дмитрий Корнеев рассказывает, что мотоциклы востребованы в США и Европе и хорошо там продаются. "Это единственный в мире полноприводный мотоцикл с коляской, который сейчас массово производится в России. То есть это мотоцикл, который можно использовать для путешествий, вылазок куда-то в лес, горы и по пересеченной местности. То есть он изначально с завода подготовлен для езды по бездорожью и подразумевает длительные прогоны, поездки именно по бездорожью. На нем можно путешествовать, ездить в труднодоступные места и возить с собой много снаряжения, пассажиров, собаку, либо прицеп, либо еще что-то. За границей их любят", — рассказал Корнеев.

© Мила Степанян/ ТАСС

Фанаты во всем мире

По его словам, фанаты этих мотоциклов есть во всем мире. "Во многом мотоцикл конкурирует с квадроциклами в этом плане, но все-таки это не квадроцикл, а мотоцикл: там другая логика управления, другие ощущения, эмоции. И поэтому он занимает уверенно, может быть, и узкую, но нишу, и занимает он ее достаточно плотно. И фанаты этих мотоциклов есть во всем мире. То есть их немного, но они есть и пользуются спросом за рубежом. Автозавод "Урал" продает их в основном на экспорт сейчас. В России, ввиду их стоимости, это достаточно дорогая игрушка, и они здесь продаются не массово", — отмечает он.

Корнеев также считает, что модель Gear Up, которую отправил Путин, востребована за счет своей уникальности. "То есть на нем можно ехать по дороге и вне ее, можно взять с собой много вещей, инвентарь, снаряжение и так далее. В Штатах же много интересных мест, куда можно поехать. Страна большая — всякого бездорожья, любителей мотоциклов там тоже много. Климат располагает, они там собираются группами, организуют маршруты, ездят по ним, путешествуют", — говорит Корнеев.

Дорого и трудозатратно

Генеральный директор представительства Ирбитского мотоциклетного завода в Москве Денис Кузнецов объясняет, что цены на переданный жителю Аляски мотоцикл варьируются от 2 до 2,5 млн рублей. "Это Урал Gear Up, классический мотоцикл, созданный для бездорожья, дальних путешествий. <...> цена стартует от 1 миллиона 942 500 и может достигать 2,5 миллиона [рублей] в зависимости от комплектации. То есть мотоцикл собирается индивидуально под каждого клиента, там одних цветовых решений более 285", — говорит он.

По его словам, такая модель в США достаточно востребована. "И до СВО, и сейчас идут продажи, клиенты там ждут эти мотоциклы, потому что это единственные мотоциклы в мире, наверное, которые производятся, во-первых, с приводом на коляску, во-вторых, целиком из металла. Сейчас так никто не делает, такая работа с металлом уже уходит, это слишком дорого и трудозатратно", — поясняет Кузнецов.

Осознанная покупка

По его словам, мотоцикл от Путина был куплен за день до саммита, покупка была срочной. "Нет, не знали [куда и к кому повезут мотоцикл]. Для нас это тоже было удивлением, что мотоцикл попал на Аляску. Это просто рядовая покупка. Достаточно срочная, но рядовая. У нас купили в четверг его. И вот прям буквально вчера мы узнали, что мотоцикл попал на Аляску. Для нас это тоже такое приятное удивление", — делится Кузнецов. Директор завода также отмечает, что у модели инжекторный мотор на 750 куб. см, тормоза Brembo.

Также он заявляет, что мотоциклов "Урал" Gear Up в России немало. "Не сказать, что это прям супермассовый продукт. Это такая достаточно нишевая история, и люди покупают его осознанно. Порядка 200 мотоциклов в год мы продаем", — говорит он.

Флагманская модель для Брэда Питта и жителя Аляски

Еще Кузнецов отмечает, что переданный мотоцикл является флагманской моделью для езды по бездорожью, которую Ирбитский мотоциклетый завод ранее также изготовил для Брэда Питта. "По факту модель такая же как и у Брэда Питта <...> В наше время это ретро-история с каким-то флером, духом, за это, наверно, и ценятся наши модели", — рассказывает он.

Каждая модель мотоцикла изготавливается под заказ конкретного клиента. Но несмотря на это условие, а также очень сжатые сроки, "Урал" успели доставить в Москву для отправки на Аляску.

Мила Степанян