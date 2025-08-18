Он будет полезен при приобретении товаров с возрастными ограничениями

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Сервис для подтверждения возраста при покупке товаров с возрастными ограничениями вместо паспорта разрабатывают в России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центра биометрических технологий, который является оператором Единой биометрической системы.

Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

"Разрабатывается цифровой сервис для подтверждения возраста при приобретении товаров с возрастными ограничениями, который станет одной из альтернатив предъявлению паспорта", - рассказали в пресс-службе.

В ЦБТ отметили, что внесение изменений в постановление правительства связано с подготовкой к реализации этого сервиса. "Предполагается, что для подтверждения возраста будет задействовано несколько государственных информационных систем (Единая биометрическая система, Единая система идентификации и аутентификации - прим. ТАСС), а также мессенджер Max", - добавили в пресс-службе.

В настоящий момент, как уточнили в ЦБТ, ведется доработка пользовательского пути, продолжаются интеграционные тестирования.