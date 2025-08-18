Мединский назвал дипфейком видео с его заявлениями о сдаче Аляски в аренду США

Председатель РВИО отметил, что на видео мимика не совпадает с произносимым текстом

МОСКВА, 18 августа. /ТАСС/. Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский заявил, что видео, на котором он якобы говорит о сдаче Россией Аляски в аренду США на 160 лет, является "плохо сделанным дипфейком".

"Мне прислали это видео. Их много, подобных видео, не только про Аляску. Я недавно посмотрел свою многочасовую лекцию про Османскую империю, которую я никогда не читал, где я комментировал наши дружеские армянские, азербайджанские народы, чего я никогда не говорил. Это дипфейк, причем дипфейк плохо сделанный. Потому что, если смотреть внимательно, там мимика не совпадает с произносимым текстом", - сказал Мединский в эфире радио Sputnik, комментируя видео, на котором он якобы говорит о том, что Россия не продавала Аляску США, а сдала в аренду на 160 лет.

Мединский напомнил, что Аляска не была сдана Россией в аренду "ни на 99, ни на 49, ни на 160 лет". "Аляска была продана правительством государя-императора Александра II. Продана за известную сумму, - все эти документы хранятся в государственных архивах, - $7 млн 200 тыс.", - уточнил он.

О продаже Аляски

Договор о продаже Россией Аляски Соединенным Штатам Америки был заключен в Вашингтоне 30 марта 1867 года. К США перешли весь полуостров Аляска, Александровский и Кадьякский архипелаги, острова Алеутской гряды, а также несколько островов в Беринговом море. Общая площадь проданной сухопутной территории составила 1 млн 519 тыс. кв. км. Решение о продаже территорий американцам единогласно поддержали император России Александр II, великий князь Константин Николаевич, министр финансов Михаил Ретерн, морской министр Николай Краббе и российский посланник в США барон Эдуард Стекль. Официальная церемония передачи состоялась в Новоархангельске (ныне - город Ситка) в октябре 1867 года: под орудийные салюты был спущен русский флаг и поднят американский.