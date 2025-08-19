Из них 242 было направлено на оркестровый факультет

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Свыше 650 заявлений от абитуриентов было направлено в Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского. Об этом говорится в официальном документе о приемной кампании 2025-2026 годов, с которым ознакомился ТАСС.

"Всего за время приема документов в Консерваторию было направлено 679 заявлений абитуриентов: из них 186 - на фортепиано, 242 - на оркестровый факультет, 58 - на факультет исторического и современного исполнительского искусства, 37 - на дирижерский факультет, 75 - на вокал и 55 - на научно-композиторский факультет", - сказано в документе.

Отмечается, что в сравнении со статистикой приемной кампании прошлых лет, в этом году наблюдается рост конкурса и увеличение количества поданных заявлений. На обучение на бюджетной основе на 2025-2026 учебный год выделено 223 места.

Ранее ТАСС стало известно, что в консерваторию имени П. И. Чайковского поступят 63 студента из других стран: 50 - на платной основе и 13 - по государственной линии.

Прием документов в образовательном учреждении высшего образования проходил с 20 июня по 15 июля 2025 года.