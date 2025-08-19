Сенатор Тимченко призвал ввести полный запрет вейпов в России

Глава комитета Совета Федерации по регламенту отметил, что это вопрос здоровья нации

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Проблему распространения вейпов среди детей и взрослых в России необходимо решать более категорично, в частности, с помощью полного запрета вейпов для всех категорий населения. Такое мнение высказал ТАСС глава комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко.

"Действовать нужно жестко и категорично: полностью запретить вейпы для всех, и для детей, и для взрослых, потому что дурной пример - заразительный. Если ребенок видит, что папа или мама пользуются вейпом или другими курительными приспособлениями, либо сигарами - это дурной пример. Противники жестких ограничений приводят аргументы о том, что нужно не запрещать, а воспитывать культуру. Но [в этом конкретном случае] сначала должен быть запрет, а во вторую очередь - просвещение, разъяснение, почему этого нельзя делать и как это вредит здоровью", - сказал Тимченко.

Он подчеркнул, что вопрос запрета вейпов - это вопрос здоровья нации. "Это вредит не только человеку, который потребляет, но и его детям. Это здоровье нации, и если мы хотим, чтобы население увеличилось, продолжительность жизни росла, бороться нужно очень жестко. Я сам много курил, но потом решил для себя, что я больше не курю, и бросил", - отметил сенатор.

Тимченко напомнил, что являлся автором нескольких законопроектов, регламентирующих процесс потребления никотиносодержащей продукции. Так, в марте вступил в силу подготовленный сенатором закон, закрепляющий в законодательстве понятие "бестабачная смесь для нагревания", которую используют в том числе в кальянах. На стадии первого чтения законопроектом предлагалось дополнить закон нормой, согласно которой запрещается розничная торговля бестабачными смесями для нагревания с массовой долей никотина более 3,5%. Но в итоге ее убрали из документа.