Актер сообщил, что чувствует себя хорошо

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Народного артиста РФ Бориса Щербакова выписали из больницы после перелома шейки бедра. Об этом сообщил ТАСС сам артист, добавив, что чувствует себя хорошо.

"Все хорошо. Да [дома]", - сказал он отвечая на соответствующий вопрос корреспондента.

Ранее сын артиста сообщил ТАСС, что его отец поступил в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского с переломом шейки бедра, после чего артисту провели операцию.

Щербакову 75 лет, он актер театра и кино, телеведущий. Снялся в фильмах "Шаг навстречу" (1975), "Долгие версты войны" (1975), "С любимыми не расставайтесь" (1979), "Битва за Москву" (1985), "Легенда № 17" (2013) и многих других картинах.