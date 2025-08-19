ТАСС: кабмин одобрил инициативу о лишении иноагентов налоговых льгот

Изменения также коснутся организаций с долей участия в уставном капитале таких лиц от 10%

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила поправки в Налоговый кодекс России, согласно которым иноагентов лишат возможности использования налоговых преференций. Об этом сообщил ТАСС источник в кабмине.

Льготы будут ограничены гражданам и организациям, имеющим статус иностранного агента. Изменения также будут введены в отношении организаций с долей участия в уставном капитале таких лиц от 10%.

Иноагентам будет ограничено применение пониженных ставок по налогу на прибыль, а также освобождение от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества (имущественных прав).

Для иностранных агентов также вводятся ограничения на применение пониженных налоговых ставок по НДФЛ. Указанным лицам будет недоступно получение налоговых вычетов на долгосрочные вложения (инвестиции), освобождение от налогообложения доходов от продажи активов, доходов при дарении и наследовании.