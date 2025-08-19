Энергоснабжение в Станично-Луганском округе ЛНР частично восстановили

Оно было прервано из-за пожара

ЛУГАНСК, 19 августа. /ТАСС/. Энергоснабжение населенных пунктов в Станично-Луганском округе ЛНР, где тушат крупный природный пожар, частично восстановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале министерства топлива, энергетики и угольной промышленности региона.

18 августа региональное Минтопэнерго сообщало, что более 1 тыс. абонентов в селах Камышное и Герасимовка Станично-Луганского округа Луганской Народной Республики временно обесточены из-за пожара.

"Электроснабжение поселков Станично-Луганского муниципального округа восстановлено полностью, за исключением Ольховских Дач, где сотрудники МЧС России непрерывно тушат природный пожар", - говорится в сообщении.

Общая площадь возникшего в Станично-Луганском округе ЛНР возгорания с учетом тлеющих участков составляет 500 га, сообщалось в Telegram-канале правительства региона со ссылкой на первого вице-премьера республики Юрия Говтвина.

Малиновское лесничество загорелось в ЛНР 18 августа. Огонь быстро перекинулся на дома дачного поселка Ольховские Дачи. Ранее в МЧС России сообщали, что пожар уничтожил 100 домостроений в Ольховских Дачах, площадь возгорания составляла 130 га. По данным ведомства, в результате пожара пострадали 11 человек.

В телеграм-канале Минцифры ЛНР сообщается, что специалисты оператора МКС временно запустили генерацию объектов связи в Станично-Луганском округе, которая была прервана. "Несмотря на бушующую стихию огня, технические специалисты оператора МКС временно восстановили мобильную связь и интернет в населенных пунктах Станично-Луганского округа: с. Пшеничное, с. Герасимовка, с. Камышное, с. Валуйское", - говорится в сообщении. На базовых станциях развернуты временные источники электроснабжения, которые обеспечивают бесперебойную связь, необходимую в условиях чрезвычайного положения.