МВД: жители Ставрополья стали чаще предоставлять данные от Госуслуг мошенникам

С начала 2025 года в Ставропольском крае зарегистрировали уже более 3 тыс. подобных преступлений

ПЯТИГОРСК, 19 августа. /ТАСС/. Количество преступлений, когда граждане представляют свои данные доступа к порталу "Госуслуги" мошенникам увеличилось почти в 20 раз на Ставрополье в 2025 году. В прошлом году было зафиксировано порядка 160 случаев, с начала 2025 года в крае зарегистрировано уже более 3 тыс. подобных преступлений. Об этом на пресс-конференции в региональном информационном центре "ТАСС Кавказ" сообщил начальник управления уголовного розыска ГУ МВД России по Ставропольскому краю Андрей Толстов.

"Сейчас рост происходит по такому виду мошенничества, как доступ к порталу "Госуслуги" граждан, если сравнить с прошлым годом, у нас было 160 преступлений, то сейчас зафиксировано уже более 3 тысяч подобных преступлений", - сообщил Толстов.

Он также отметил, что более 80% потерпевших в результате действий мошенников - это женщины от 40 до 70 лет.