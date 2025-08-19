Официальный представитель ведомства Ирина Волк добавила, что в каналах можно будет найти новости, официальную позицию министерства, разъяснения для граждан

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Каналы МВД России, официального представителя ведомства и Госавтоинспекции России появились на платформе мессенджера Max. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"С сегодняшнего дня МВД России - на платформе российского мессенджера МАХ. Все самое актуальное, интересное и важное о работе органов внутренних дел в МАХ - из первых рук", - написала она в своем Telegram-канале.

Волк добавила, что в каналах ведомства можно будет найти новости, официальную позицию министерства, разъяснения для граждан и советы по обеспечению безопасности и противодействию злоумышленникам.