Там можно будет оперативно получить информацию о выплатах и пособиях

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Социальный фонд России запустил канал в национальном мессенджере Мax, там можно будет оперативно получить информацию о выплатах и пособиях. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

"Диалог с гражданами - важная часть работы Социального фонда. Фонд использует различные социальные медиа как инструменты коммуникации и оперативной обратной связи. Рады, что теперь для этого есть еще одна платформа. Вдвойне приятно, что это российская площадка, поэтому фонд будет максимально использовать все ее возможности для работы с аудиторией", - сказал председатель фонда Сергей Чирков.

Отмечается, что совокупная аудитория подписчиков фонда превышает 1,8 млн человек. Ведомство активно развивает аккаунты на всех популярных площадках, включая Telegram, "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Специалисты Соцфонда ежедневно обрабатывают в соцмедиа порядка 1,1 тыс. комментариев с вопросами о господдержке. Команда модераторов отвечает на вопросы граждан, в онлайн-режиме помогая разобраться в льготах, пособиях и других мерах соцзащиты.