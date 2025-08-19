Подобные сообщения приходят в Telegram с личного аккаунта, визуально дублирующего официальный канал театра, с предложением выкупить билеты на спектакль "Макбет.Кино."

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Мошенники рассылают сообщения в Telegram с предложением выкупить билеты на спектакль "Макбет.Кино.", который проходит в Театре имени Ленсовета. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале театра.

"Друзья, в последние дни мошенники массово рассылают сообщения якобы от лица театра с предложением выкупить билеты на [спектакль] "Макбет.Кино.". В особенности речь идет о показе 7 сентября", - говорится в сообщении.

Также сообщают, что подобные сообщения приходят в Telegram с личного аккаунта, визуально дублирующего официальный канал театра. "Пожалуйста, не отвечайте и ни в коем случае ничего не оплачивайте", - призывают в театре, добавляя, что каждый зритель, который оставлял заявку через лист ожидания на официальном сайта получит звонок в случае появления свободных мест в зале.

"Мы никогда не пишем по таким вопросам ни в Telegram, ни в иных социальных сетях", - заключили в театре.

Ранее в театре сообщали, что спектакль "Макбет.Кино." будет посвящен памяти театрального режиссера Юрия Бутусова, который ушел из жизни 10 августа.