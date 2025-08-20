В МВД не стали отвечать на предложение выдавать права с 16 лет

Ранее депутаты от фракции "Новые люди" направили министру письмо с предложением разрешить выдачу прав социально активным и успешным подросткам

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. МВД России не стало отвечать на вопросы, касающиеся предложения досрочного получения водительских прав с 16 лет для социально активных и успешных подростков.

"Считаем целесообразным за интересующими вас комментариями по вопросу досрочного получения водительских прав с 16 лет для социально активных и успешных подростков обратиться к инициатору", - сказали ТАСС в ответ на запрос агентства, с вопросами о том, готово ли МВД поддержать такую идею, а также прорабатывает ведомство самостоятельно такую инициативу.

Депутаты от фракции "Новые люди" Владислав Даванков, Антон Ткачев и Ярослав Самылин ранее направили письмо министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с предложением предоставить возможность получения водительских прав с 16 лет подросткам, которые достигли значительных достижений в учебе, спорте или предпринимательстве. Депутаты отметили, что сейчас многие молодые люди в возрасте 16-17 лет демонстрируют зрелое отношение к своим обязанностям, участвуют в серьезных образовательных проектах, добиваются побед в спортивных соревнованиях высокого уровня или успешно развивают собственные бизнес-проекты. По мнению парламентариев, такие достижения требуют не только таланта, но и дисциплины, умения принимать решения, управлять временем и ресурсами, что напрямую связано с навыками, необходимыми для безопасного управления транспортным средством.

В России водительское удостоверение на вождение автомобиля (категории B) можно получить только по достижении 18 лет. Но сдать экзамены в ГИБДД на категорию B можно в 17 лет.