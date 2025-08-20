На Камчатке детей из пострадавших школ будут возить к новым местам учебы

Развоз начнется с 1 сентября

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 августа. /ТАСС/. Развоз детей из пострадавших от землетрясения школ в Елизовском округе на Камчатке к новым местам учебы будет организован с 1 сентября, сообщила ТАСС заместитель главы администрации муниципалитета Елена Щербак.

После землетрясения 30 июля повреждения зафиксированы в Раздольненской, Термальненской средних, а также в Сосновской начальной школе. Учреждениям требуется более серьезное инструментальное обследование зданий.

"Учебный процесс будет организован на базе других школ района. Дети из Сосновской школы будут учиться в Николаевской школе, дошкольники переведены в детские сады поселка Вулканного и города Елизово. Для начальной школы Термальненской школы подготовлены классы в детском саду в микрорайоне Геологи, остальные дети будут учиться на базе Паратунской школы. Начальные классы Раздольненской школы будут работать на базе Елизовской школы №5, остальные дети будут учиться в Елизовской школе. Дети в основном будут учиться у своих преподавателей, будет организована доставка школьников от поселков до школ и обратно. Они также будут обеспечены питанием, как и раньше", - рассказала Щербак.

По ее словам, визуальный осмотр зданий соцсферы проводится ежедневно. Также с началом учебного года в образовательных учреждения будут проведены родительские собрания, классные часы и тренировки по поведению при землетрясении.