Владимир Солодов намерен инициировать внесение изменений в законодательство

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 20 августа. /ТАСС/. Губернатор Камчатки Владимир Солодов намерен инициировать внесение изменений в законодательство о признании сильных землетрясений в регионах - ЧС федерального уровня. Об этом он доложил первому заместителю руководителя Администрации президента России Сергею Кириенко на двусторонней встрече, сообщили ТАСС в краевом правительстве.

"Владимир Солодов заручился поддержкой Сергея Кириенко в вопросе внесения изменений в законодательство РФ для признания землетрясений с магнитудой более восьми и интенсивностью толчков, ощущаемых в населенных пунктах, свыше шести баллов, чрезвычайной ситуацией федерального уровня", - рассказали в правительстве Камчатки.

По словам главы региона, соответствующие документы сейчас готовятся. "Рассчитываю, что смогу на тематическом совещании доложить президенту и заручиться его поддержкой", - сказал Владимир Солодов.

Также в рамках рабочего визита Сергей Кириенко вместе с Владимиром Солодовым посетили пункт временного пребывания жителей, которые опасаются оставаться в своих домах из-за афтершоков. Первый замглавы Администрации президента РФ отметил высокий уровень готовности Камчатки к возможным чрезвычайным ситуациям. "Проделана большая работа", - сказал он.