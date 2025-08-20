По словам Оксаны Тороп, экс-главком ВСУ неоднократно высказывал свою позицию по выборам

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Информация, распространенная американской журналисткой Кэти Ливингстон относительно подготовки бывшего главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного к президентским выборам, не соответствует действительности. Об этом в комментарии украинскому изданию "Апостроф" заявила медиасоветница Залужного Оксана Тороп.

"Ни о каком предвыборном штабе речь не идет" , - отметила она.

По ее словам, Залужный неоднократно высказывал свою позицию по выборам, и она остается неизменной: "Пока продолжается конфликт, нужно работать на сохранение страны, а не думать о выборах".

Ранее Ливингстон сообщала, что якобы руководителем предвыборного штаба Залужного назначен отставной генерал Сергей Наев, уволенный из вооруженных сил в феврале 2024 года - тогда же, когда и Залужный, а организацией процесса занимается Виктория Сюмар - действующий депутат парламента Украины от партии "Европейская солидарность".

29 июля пресс-бюро Службы внешней разведки РФ сообщило, что США и Великобритания на тайной встрече на альпийском курорте решили выдвинуть Залужного на пост президента Украины. Опросы, проводимые на Украине, дают ему определенное преимущество перед Зеленским.

Выборы президента должны были пройти на Украине в марте 2024 года. Полномочия Зеленского официально истекли после 20 мая прошлого года. При этом сам он заявлял, что вопрос легитимности его не беспокоит. На встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне 18 августа Зеленский вновь заявил о невозможности проведения выборов до прекращения боевых действий.