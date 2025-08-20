С помощью переданных данных полиция максимально быстро установила личность подозреваемого и выяснила, что он исполнял роль посредника при переводе денежных средств аферистам за рубежом

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Центр безопасности Max помог МВД задержать жителя Ростовской области, которого подозревают в первом случае дистанционного хищения средств с помощью нацмесенджера. Об этом сообщили в пресс-службе Max.

"Задержание жителя Ростовской области, который подозревается в первом случае дистанционного хищения с использованием мессенджера Max, стало возможным в том числе благодаря информации, которую центр безопасности Мax оперативно передал по запросу МВД. С помощью переданных данных полиция максимально быстро установила личность подозреваемого и выяснила, что он исполнял роль посредника при переводе денежных средств аферистам за рубежом", - сказали там.

Сотрудники полиции ранее задержали жителя города Шахты в Ростовской области, который подозревается в пособничестве зарубежным мошенникам, использовавшим в своей схеме мессенджер Мax. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, это первый случай дистанционного хищения с использованием Мax, о нем стало известно 14 августа.

Жительница Курска выполнила указания неизвестных, которые представлялись сотрудниками различных государственных органов, и лишилась 444 тыс. рублей. Обман начался со звонка через новый мессенджер, установленный в телефоне потерпевшей.